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В Белом доме заявили о начале наступления российской армии на Харьков

Россия начала наступление на Харьков, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

В США объявили о начале наступления России на Харьков
© РИА Новости
«Мы ожидали, что Россия начнет наступление на Харьков, которое, как видно, уже началось», — указал чиновник.

По его словам, в Вашингтоне уверены, что российская армия в ближайшие недели продвинется на фронте. Кирби отметил, что США поддерживают контакты с Украиной для оказания ей необходимой поддержки.

Ранее военкоры сообщили о начале усиленных боевых действий в Харьковской области. При этом Минобороны не подтверждало информацию о боях.

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Джон Кирби
Вашингтон
Харьков
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Безопасность