В США объявили о начале наступления России на Харьков

Россия начала наступление на Харьков, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидали, что Россия начнет наступление на Харьков, которое, как видно, уже началось», — указал чиновник.

По его словам, в Вашингтоне уверены, что российская армия в ближайшие недели продвинется на фронте. Кирби отметил, что США поддерживают контакты с Украиной для оказания ей необходимой поддержки.

Ранее военкоры сообщили о начале усиленных боевых действий в Харьковской области. При этом Минобороны не подтверждало информацию о боях.