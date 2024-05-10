Украина перебросила резервы в Харьковскую область

МО Украины: резервные подразделения ВСУ отправлены в Харьковскую область
Резервные подразделения ВСУ переброшены на Волчанское направление в Харьковской области.
Об этом заявили в Минобороны Украины.
«Резервные подразделения направлены на волчанском направлении для усиления обороны в Харьковской области », — сообщает ведомство в Telegram.
Количество и состав подразделений не уточняется.
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