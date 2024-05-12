РФ нанесла удары по технике и личному составу ВСУ в Харьковской области

Российскими войсками нанесены удары по скоплениям техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, в том числе в районе Харькова, в Чугуеве и Волчанске. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

По его информации, вечером 11 мая были слышны взрывы к северу от Харькова, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая. Агентура несколько раз фиксировала движение машин РСЗО в направлении находящегося там пустыря, откуда производились выстрелы в сторону Белгорода.

Также вечером 11 мая взрыв раздался в Чугуеве, где происходит снабжение украинских войск, направляющихся на ротацию на Липцы, Волчанск и Изюмско-Купянское направление, а также доукомплектование подразделений.