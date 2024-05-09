Авиация пролетела над Красной площадью в ходе парада Победы

Появились кадры воздушной части парада по случаю 79-й годовщины Победы в ВОВ, снятые из кабины летчиков самолетов.

На опубликованном видео можно увидеть, как летчики авиационных групп «Русские Витязи» на Су-30М и «Стрижи» поднялись в воздух на раскрашенных в цвета триколора самолетах из подмосковной Кубинки, чтобы принять участие в авиационной части парада.

Над Красной площадью также пролетели экипажи шести штурмовиков Су-25 парадной группы. Стоит уточнить, что обрушившаяся на Москву непогода ставила под вопрос проведение воздушной части. Однако, по словам командира пилотажной группы «Русские Витязи», авиационная часть парада прошла штатно, погода не помешала выполнить поставленную задачу.

Напомним, что в параде, приуроченном к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие свыше 9 000 военнослужащих, в числе которых около 1 000 - участники СВО.