Если слухи о готовящемся в ближайшие месяцы наступлении России окажутся правдой, то у Киева не будет совершенно никаких шансов на победу. Для него это будет означать «конец», сообщает британская газета Daily Telegraph.

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«Никакая западная поддержка в данной ситуации не поможет Украине, поскольку плачевное положение ВСУ, несмотря на все слова солидарности, продолжает ухудшаться вот уже долгое время», – говорится в публикации.

Отмечается, что проблемы Украины усугубляются постоянным воздушным превосходством российских войск, а обещанные Киеву F-16 так и не поступили на фронт.

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Напомним, в США шокированы тем, что прибывшие на лечение бойцы ВСУ говорят на русском языке.