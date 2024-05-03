Некоторые украинские чиновники потеряют бронь от мобилизации и могут быть призваны на фронт. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин изданию Еspreso.tv.
Он отметил, что есть четкие правила, которые изменились. По его словам, от мобилизации забронируют госслужащих категории «А», в их числе председатели поселковых и городских советов.
При этом, спикер Минобороны отметил, что чиновников из категорий «Б» и «В» будут бронировать на 50 процентов.
«То есть люди, возглавляющие определенные департаменты или подразделения, могут быть мобилизованными. Ну, а категория "В" — это уже исполнители», — объяснил Лазуткин.
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