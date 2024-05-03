Некоторые украинские чиновники потеряют бронь от мобилизации и могут быть призваны на фронт. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин изданию Еspreso.tv.

© Lenta.ru

Он отметил, что есть четкие правила, которые изменились. По его словам, от мобилизации забронируют госслужащих категории «А», в их числе председатели поселковых и городских советов.

При этом, спикер Минобороны отметил, что чиновников из категорий «Б» и «В» будут бронировать на 50 процентов.