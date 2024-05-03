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Некоторые украинские чиновники потеряют бронь от мобилизации

Некоторые украинские чиновники потеряют бронь от мобилизации и могут быть призваны на фронт. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин изданию Еspreso.tv.

Некоторые украинские чиновники потеряют бронь от мобилизации
© Lenta.ru

Он отметил, что есть четкие правила, которые изменились. По его словам, от мобилизации забронируют госслужащих категории «А», в их числе председатели поселковых и городских советов.

При этом, спикер Минобороны отметил, что чиновников из категорий «Б» и «В» будут бронировать на 50 процентов.

«То есть люди, возглавляющие определенные департаменты или подразделения, могут быть мобилизованными. Ну, а категория "В" — это уже исполнители», — объяснил Лазуткин.
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