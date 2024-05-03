Военные США в Нигере объявили повышенную готовность из-за россиян

Американские военные в Нигере объявили повышенную готовность в связи с размещением российских специалистов на одной базе с ними. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в силовых структурах республики.

По словам собеседника агентства, российские специалисты разместились на 101 авиабазе, которая находится рядом с американцами. Кроме того там несут службу около 150 итальянских и около 100 немецких военных. Последние ведут себя спокойно и даже совершают утреннюю пробежку возле специалистов РФ, отметил он.

Reuters: Военные ВС России зашли на территорию американской базы в Нигере

«Американцы же объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут», — добавил источник в силовых структурах Нигера.

Ранее Вашингтон объявил о планах начать вывод контингента из республики. Позже стало известно, что из Нигера были передислоцированы в Германию примерно 60 военных. Также в Пентагоне анонсировали вывод американского контингента из Чада. При этом 12 апреля сообщалось, что специалисты РФ прибыли в Нигер с целью обучения местных сил борьбе с терроризмом.