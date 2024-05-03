СМИ рассказали о сложностях с отправкой американского оружия Киеву

США потребуется какое-то время, чтобы отправить Украине все обещанное оружие. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По словам источника, в США опасаются истощения подразделений НАТО, которые находятся в боевой готовности. Отмечается, что для того, чтобы отправки не повредили интересам альянса, Вашингтону «потребуется время, чтобы разобраться».

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«Американский чиновник сообщил, что потребуется время, чтобы разобраться, какие предметы можно передать Украине, не истощая подразделения НАТО, которые должны быть боеготовыми. Например, те, которые используют БМП Bradley и бронетранспортеры Humvee, которые были в составе американских ВВС. <...> А украинским войскам необходимо пройти обучение использованию некоторых видов оружия, прежде чем их можно будет перебросить», — сообщает издание.

Ранее президент США Джо Байден поручил выделить Украине военную помощь на сумму до 145 миллионов долларов.