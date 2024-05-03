Системы ПВО Patriot не прибудут на Украину раньше июня

Системы ПВО Patriot не прибудут на Украину раньше конца июня. Об этом сообщила газета New York Times.

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«Прибытие недавно обещанных систем Patriot на Украину не ожидается до конца июня в лучшем случае», — говорится в сообщении издания.

Издание полагает, что поставка Patriot якобы может совпасть с прибытием другой техники, которую давно просит Киев, в том числе истребителей F-16.

До этого минобороны страны Испании заявило, что отправит ракеты Patriot Украине. Соответствующую информацию подтвердила глава ведомства Маргарита Роблес на встрече контактной группы формата «Рамштайн». Украинская сторона получит их в течение четырех дней.

Накануне газета El Pais сообщила, что Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС. Как пояснили авторы материала, представители НАТО и ЕС требовали от европейских стран передать Киеву американские системы.