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Системы ПВО Patriot не прибудут на Украину раньше июня

Системы ПВО Patriot не прибудут на Украину раньше конца июня. Об этом сообщила газета New York Times.

Системы ПВО Patriot не прибудут на Украину раньше июня
© Газета.Ru
«Прибытие недавно обещанных систем Patriot на Украину не ожидается до конца июня в лучшем случае», — говорится в сообщении издания.

Издание полагает, что поставка Patriot якобы может совпасть с прибытием другой техники, которую давно просит Киев, в том числе истребителей F-16.

До этого минобороны страны Испании заявило, что отправит ракеты Patriot Украине. Соответствующую информацию подтвердила глава ведомства Маргарита Роблес на встрече контактной группы формата «Рамштайн». Украинская сторона получит их в течение четырех дней.

Накануне газета El Pais сообщила, что Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС. Как пояснили авторы материала, представители НАТО и ЕС требовали от европейских стран передать Киеву американские системы.

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