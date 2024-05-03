МИД Британии решительно осудило отправку сил НАТО Украине

Отправка военных подразделений НАТО на Украину может привести к опасной эскалации конфликта. Такое заявление сделал МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на фоне высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки французских войск в зону СВО. Ura.Ru

«Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости. К настоящему моменту мы подготовили больше 60 тысяч украинских военных», — сказал дипломат. Lenta.ru

До этого министр иностранных дел Великобритании в рамках своего визита в Киев начал переговоры о «столетнем сотрудничестве» между Лондоном и Киевом. В МИД Британии отметили, что приверженность Великобритании развитию партнерства с Украиной является «четким сигналом» ее намерения построить тесное и прочное сотрудничество с Украиной и украинским народом «на десятилетия вперед». Газета.Ru