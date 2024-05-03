В США заявили об успешном продвижении ВС России к 9 Мая

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются на ряде направлений в преддверии 9 мая. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Lenta.ru

«На этой неделе была проведена конфиденциальная военная оценка США, в ходе которой был сделан вывод о том, что Россия продолжит добиваться успехов на востоке и юго-востоке страны вплоть до 9 мая, праздника Дня Победы», — передает издание. Ura.Ru

Вместе с тем отмечается, что американские военные не ожидают, что украинские войска потерпят полный крах в этот период, несмотря на острую нехватку боеприпасов. ТАСС