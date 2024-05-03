ВС РФ уничтожили пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ

Минобороны России сообщает об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T германского производства.

© ТК «Звезда»

Кроме того, противник лишился радиолокатора подсвета и наведения с двумя пусковыми установками ЗРК С-300ПТ. Также в оборонном ведомстве отчитались о поражении нефтебаза «Баловное». Данная нефтебаза использовалась для снабжения топливом воинских частей, а также живой силы и военной техники противника в 102 районах.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится и об успехах сил ПВО. В течение суток уничтожены 40 беспилотников ВСУ, сбиты три управляемые французские авиабомбы Hammer.

Также за сутки подразделения группировки войск «Центр» уничтожили очередной американский танк Abrams.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.