ВСУ планируют применять истребители F-16 в комбинации со старой авиацией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют использовать истребители F-16, которые Киев давно просит у западных партнеров, в комбинации со старыми бортами украинской авиации, такими как Су-27 и МиГ-29. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Он уверен, что истребители смогут выполнять маневры совместно.

"Раньше уже были учения - в 2000-х годах уже прилетали на Украину F-16 и во время международных учений довольно успешно выполняли сильные маневры вместе с [истребителями] Су-27, МиГ-29. Это сочеталось достаточно эффективно. Поэтому никаких проблем в таком применении не возникнет", - цитирует Евлаша агентство РБК-Украина.

По его словам, Украина уже "достаточно эффективно использует советские комплексы противовоздушной обороны" вместе с западными средствами. При этом Евлаш добавил, что ВСУ хотели бы перевооружить весь украинский воздушный парк машин.

"Это было бы проще в обслуживании и более эффективно в применении. Но пока будем исходить непосредственно из того, что есть", - подытожил он.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Нидерланды, Дания, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков. В конце февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первая партия F-16 поступит на Украину весной текущего года. Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер информировали, что Брюссель поставит Киеву свои самолеты F-16, средства и ракеты ПВО "как можно раньше" до конца 2024 года.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки Leopard.