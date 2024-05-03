Лукашенко оценил результаты проверки дежурных сил ВВС и войск ПВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко положительно оценил результаты проверки дежурных сил ВВС и войск ПВО, отметив, что военнослужащие с задачами справляются, в том числе по контролю за своей и сопредельной территориями.

"Проверка прошла. Первый вопрос, который меня волновал, - чтобы это все было объективно и честно. Как военный человек вам могу сказать, что, если вы проверку организовали честно, как это положено, - это достойно", - сказал Лукашенко, который наблюдал за действиями военных в Центральном командном пункте ВВС и войск ПВО, сообщает агентство БелТА.

По его словам, были обнаружены все цели.

"Вы со всеми целями справились. Это здорово. Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, это видно в режиме реального времени, вами контролируется", - сказал президент.

Лукашенко отметил, что белорусские военные видят, что происходит и на сопредельной стороне.

"Разведка работает хорошо, информация передается. Молодцы", - добавил глава государства.

Лукашенко еще раз подчеркнул, что такая оценка имеет право на жизнь, только если проверка действительно была внезапной.