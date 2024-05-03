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Иностранные военные атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе

Иностранные военные атташе из Белоруссии, Китая, Пакистана, Мали, Сирии, Буркина-Фасо, Сербии, Марокко и еще ряда стран посетили выставку трофейной украинской и натовской военной техники на Поклонной горе в Москве. RT на русском

Выставка трофеев, добытых российскими военными в зоне спецоперации на Украине, открылась в мае и продлится до конца месяца. ТК «Звезда»

Посетителям представлены образцы военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину. Деловая газета «Взгляд»

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