Шойгу раскрыл потери ВСУ в 2024 году

Потери Вооруженных сил Украины за 2024 год составили более 111 тысяч человек, а также более 21 тысячи единицы вооружения и военной техники, заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу. На встрече с руководящим составом Вооруженных сил РФ глава ведомства подчеркнул, что в апреле ежедневные потери ВСУ увеличились до тысячи военнослужащих.

Только за этот год потери ВСУ превысили 111 тысяч человек, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники, — подчеркнул Шойгу.

Также он рассказал, что в этом году парады Победы проведут в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Всего в праздновании примут участие около 150 тысяч человек.

Министр добавил, что в 314 населенных пунктах страны проведут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Кроме того, в праздновании задействуют 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники.

Ранее главе МО представили новые средства борьбы с беспилотниками на линии боевого соприкосновения. Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.