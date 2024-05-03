Эксперт оценил вероятность конфликта между военными из России и США в Нигере

Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с Рамблером рассказал о работе российских военных специалистов в Нигере, где они были размещены на одной базе с американскими солдатами, а также ответил на вопрос касательно возможности возникновения конфликта между военными двух стран.

Российские военные вошли на территорию американской военной базы в Нигере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США. Такое развитие событий происходит на фоне требования властей Нигера о выводе американских войск из страны. Военные власти африканской страны потребовали от США вывести из страны почти 1000 военнослужащих. До этого Нигер был ключевым союзником США в регионе по борьбе с местными радикальными формированиями. По словам собеседника агентства, россияне используют отдельный ангар на авиабазе, расположенной рядом с международным аэропортом в столице Нигера, Ниамее, и не контактируют с американскими войсками.

Эксперт подчеркнул, что в последние годы в данном регионе сокращается влияние США и Франции, а влияние России, наоборот, усиливается.

И это происходит даже не из-за действий российского правительства, а из-за позиции государств региона. В частности, в Нигерии, в Мали и в Буркина-Фасо в последнее время резко выросли антиимпериалистические настроения – назовем вещи своими именами. Те силы, которые пришли к власти в этих странах, достаточно активно освобождаются от данной зависимости, хотя им и не просто - их счета блокируют, электричество подается нерегулярно, от чего страдают эти страны, и так далее. Но антиимпериалистические настроения там усиливаются, и Россия к этому имеет очень косвенное отношение. В регионе есть наши ЧВК, но их количество ограничено, их там немного, как, кстати говоря, и американцев. Речь идет о не о крупных воинских подразделениях, а о десятках человек. Подчеркну: это не российские подразделения, а ЧВК – это принципиальная разница. ЧВК нанимаются для выполнения каких-то конкретных задач. Это могут быть вертолетные экипажи, стрелки для охраны, инструкторы и так далее. Но в основном это советники, которые не участвуют в боевых действиях, даже если они там ведутся. Так вот влияние наших ЧВК там очень сильно, они, безусловно, популярны, что усиливает и популярность России в регионе в целом. Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Ввиду малочисленности американских, французских и российских военных в регионе крупное боестолкновение между ними практически невозможно, добавил собеседник.

«Если вдруг и произойдет какое-то столкновение, то оно будет частным и локальным – между небольшими подразделениями ЧВК и какими-то частными или государственными силами США», - сказал эксперт.

В настоящее время потенциальные угрозы для возникновения конфликта между российскими и американскими военными на базе в Нигере не просматриваются, отметил собеседник, подчеркнув, что находящиеся на базе в Нигере представители РФ – это профессионалы высокого уровня.

«Они меньше всего ориентированы на какие-то соображения идеологического порядка. Но если руководством ЧВК им будет дана команда действовать – они это сделают быстро и хорошо. И это прекрасно понимают на Западе, поэтому не думаю, что американцы легко решатся пойти на конфликт… Но напомню, что опыт столкновений ЧВК и регулярных сил США уже был - к примеру, в Сирии», - заключил Подберезкин.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что американские власти с пристальным вниманием следят за ситуацией на авиабазе в Нигере.