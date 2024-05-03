Шойгу назвал потери ВСУ с начала года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала этого года превысили 111 тысяч человек, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Он отметил, что США и их союзники требуют от Киева не допустить развала обороны и любой ценой сдерживать наступление российских войск. В результате в апреле ежесуточные потери ВСУ возросли до тысячи военнослужащих.

Шойгу назвал общие потери Вооруженных сил Украины с начала спецоперации

Министр также добавил, что с начала года российские военнослужащие взяли под контроль 547 квадратных километров территории. Кроме того, за последние две недели в ДНР освобождены три населенных пункта — Новобахмутовка, Семеновка и Бердычи. Вооруженные силы РФ продолжают взламывать систему опорных пунктов на всей линии боевого соприкосновения, а ВСУ безуспешно пытаются оборонять отдельные рубежи.