В ГД внесли законопроект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО

Группа сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия" во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком внесла в Госдуму законопроект об упрощенной процедуре передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправками предлагается дополнить закон "Об оружии". В частности, устанавливается, что оружие и патроны, по закону подлежащие уничтожению, могут использоваться для реализации полномочий, возложенных на Росгвардию, или передаваться в государственные военизированные организации для использования в реализации возложенных на них полномочий.