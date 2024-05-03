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В ГД внесли законопроект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО

Группа сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия" во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком внесла в Госдуму законопроект об упрощенной процедуре передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону спецоперации. Текст документа размещен в думской электронной базе.

В ГД внесли законопроект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО
© РИА Новости

Поправками предлагается дополнить закон "Об оружии". В частности, устанавливается, что оружие и патроны, по закону подлежащие уничтожению, могут использоваться для реализации полномочий, возложенных на Росгвардию, или передаваться в государственные военизированные организации для использования в реализации возложенных на них полномочий.

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