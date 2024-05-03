СМИ: Великобритания не способна защититься от ракет и дронов

Великобритания становится все более уязвимой перед угрозой ракет и беспилотников и не может уже эффективно защитить критическую инфраструктуру из-за многолетней экономии на военных расходах. Об этом со ссылкой на военные источники пишет Sky News.

Издание отмечает, что руководители оборонных ведомств изучают варианты восстановления способности Великобритании защищать электростанции, военные базы и правительственные здания от российских ударов крылатых и баллистических ракет. Однако любые планы «интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны» будут стоить миллиарды фунтов стерлингов.

При этом военные источники констатировали, что сейчас действовавшая в годы холодной войны многоуровневая система противовоздушной обороны по сути разрушена, так как в результате экономии весь арсенал ракет ПВО «Бладхаунд» выведен из эксплуатации, количество истребителей сокращено, а авиабазы закрыты.

Великобритания и сейчас имеет высокоэффективное оборудование противовоздушной обороны, но его недостаточно для защиты огромного количества критически важной инфраструктуры по всей стране, а также для защиты войск, развернутых за рубежом, подчеркивается в статье.

В частности, есть около шести наземных систем ПВО Sky Sabre, однако по крайней две из них развернуты за границей, а те, что находятся в Великобритании, имеют очень ограниченный радиус действия. Во времена холодной войны у Великобритании было 30 эскадрилий скоростных реактивных самолетов, а сейчас всего девять. И только шесть эсминцев Королевского флота оснащены системой противоракетной обороны, пояснили источники издания.

«Сможет ли Великобритания защитить свои города с неба, если будет ракетный обстрел? Нет. Знают ли люди, что делать в случае воздушного нападения? Нет», - констатировал высокопоставленный источник в Минобороны.

Напомним, что в конце января ВМС Великобритании провели неудачный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II с атомной подводной лодки HMS Vanguard. Ракета упала рядом с судном, но не взорвалась. В Минобороны королевства назвали произошедшее «аномалией», а глава ведомства Грант Шаппс заверил, что инцидент не повлиял на систему ядерного сдерживания.

В свою очередь эксперты оценили провал испытаний как «позор НАТО», подчеркнув, что это ставит вопрос об эффективности сил ядерного сдерживания страны.