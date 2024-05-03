Франция захотела разместить войска еще в одной соседней с Россией стране

Франция договорилась начать с соседней с Россией Японией переговоры о взаимном доступе войск. Страны решили укрепить военное сотрудничество на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и конфликта на Украине, сообщает Euractiv со ссылкой на японский и французский источники.

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Париж более года настаивает на начале переговоров по соглашению о взаимном доступе войск. Это нужно для облегчения въезда и размещения иностранного персонала и военной техники, а также «оперативной совместимости» между вооруженными силами двух стран, пишет издание.

Представитель японского правительства на условиях анонимности заявил, что заключение соглашения с Францией может занять около года. Французский дипломатический источник рассказал о надеждах Парижа, что это удастся сделать «очень быстро», так как страна заинтересована в расширении военного присутствия в регионе.

Премьер Японии Фумио Кисида во время визита в США заявил о намерении продолжать вводить жесткие санкции против России и оказывать неизменную поддержку Украине.