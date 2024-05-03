Российские военные приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ у Часова Яра

Подразделения ВС РФ продвигаются к югу от жилой застройки в районе Часова Яра и начали уничтожение «суперопорника» ВСУ, который располагается западнее канала Северский Донец. Об этом сообщает издание «Военная хроника» во Вконтакте.

По данным военкоров, украинский опорный пункт вплотную примыкает к микрорайону «Новый».

«На этом участке у ВСУ имеется обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать войска между южной частью города, детским лагерем «Мир» и позицией ВСУ «Бункер», с которой простреливается трасса Т-0504», — пишут журналисты.

В публикации отмечается, что в этой части опорного пункта украинские военные успели оборудовать окопы и блиндажи, поэтому к штурму привлекаются не только РСЗО «Град», но и тяжелые орудия 2С7 «Пион».

Военкоры подчеркивают, что прорыв украинкой обороны в этом районе разобьет силы ВСУ на две части, как это было в Авдеевке. В этом случае у российских военных появится возможность зайти в жилую застройку Часов Яра, тогда оборона города потеряет смысл, а подразделения ВСУ могут оказаться в окружении.

До этого корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер сообщал, что ВСУ ведут тяжелые бои в районе города Часов Яр.