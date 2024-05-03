США перебросили часть истребителей с базы в ОАЭ в Катар

Пентагон перебрасывает реактивные истребители и беспилотники в Катар после того как в Объединенных Арабских Эмиратах заявили о запрете наносить удары по позициям в Йемене и Ираке с использованием техники, размещенной на базе Аль-Дафра. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Источники издания пояснили, что запрет был введен ОАЭ в феврале.

«Это побудило американское командование направить дополнительные самолеты на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, который не вводил аналогичных ограничений», - пояснили американские официальные лица.

По их словам, ОАЭ не хотят стать мишенью для поддерживаемых Ираном сил из-за того, что помогают США проводить военные операции в регионе.

«Эти ограничения исходят из соображений самозащиты», - утверждают источники издания.

15 декабря 2023 года йеменские хуситы атаковали контейнеровоз из Дании в водах Красного моря. В ответ на это власти США объявили о создании международной операции по защите коммерческих кораблей в регионе. В ночь на 12 января военные США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям хуситов на севере Йемена.

По данным СМИ, в январе 2024 года представители США и Ирана провели тайные переговоры. В ходе них США пытались уговорить Иран повлиять на хуситов, однако чем именно закончились эти переговоры, неизвестно.