Военный ВСУ взял в заложники двух сослуживцев и медиков под Херсоном

Военнослужащий в подконтрольной Киеву части Херсонской области взял в заложники своих сослуживцев и нескольких медиков, однако вскоре был задержан. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Военный подошел к своим сослуживцам, у него в руках был АК-47. Он приказал им отвезти его к медикам, причину не объяснял. Когда его доставили к врачам, он вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев. По дороге автомобиль с заложниками был остановлен, а военный был задержан", - приводит издание слова одного из источников.

Инцидент произошел 1 мая. Возбуждено уголовное дело, военному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.