Военные Южной Кореи сбили неопознанный аэростат в Желтом море

«Рёнхап»: военные Южной Кореи сбили неопознанный аэростат в Жёлтом море
Военные Южной Кореи в марте сбили неопознанный воздушный шар в Жёлтом море, после того как этот объект пересёк фактическую морскую границу.
Об этом информирует «Рёнхап», передаёт ТАСС.
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По данным агентства, летающий объект был размером до 2 м, у него не было двигателя.
Отмечается, что южнокорейская сторона подняла самолёт KA-1, который сбил аппарат, найти упавший объект в море не удалось.
В декабре американский истребитель F-16 потерпел крушение в Жёлтом море.
Также сообщалось, что КНДР заминировала межкорейскую дорогу в демилитаризованной зоне.