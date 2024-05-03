Военные Южной Кореи сбили неопознанный аэростат в Желтом море

Военные Южной Кореи в марте сбили неопознанный воздушный шар в Жёлтом море, после того как этот объект пересёк фактическую морскую границу.

Об этом информирует «Рёнхап», передаёт ТАСС.

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По данным агентства, летающий объект был размером до 2 м, у него не было двигателя.

Отмечается, что южнокорейская сторона подняла самолёт KA-1, который сбил аппарат, найти упавший объект в море не удалось.

В декабре американский истребитель F-16 потерпел крушение в Жёлтом море.

Также сообщалось, что КНДР заминировала межкорейскую дорогу в демилитаризованной зоне.