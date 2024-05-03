Российские солдаты показали новый способ борьбы с беспилотниками ВСУ

Российские солдаты показали новый способ борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины при помощи зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Об этом рассказал военный корреспондент "Известий" Дмитрий Астрахань. "Колоссальное количество различных беспилотников все так же летят на малых высотах. ВСУ используют беспилотники кустарного происхождения, которые очень тяжело обнаружить, различные дроны малозаметные, а также дроны-камикадзе. Но мы справляемся со всеми трудностями", - рассказал командир расчета ЗРК с позывным "Минус". Для защиты самого комплекса от дронов-камикадзе, расчеты комплексов взяли на вооружение гладкоствольные ружья 12-го калибра. Дробовики, по словам "Минуса", хорошо справляются с борьбой против низколетящих целей. До этого в Белгородской области ликвидировали украинский дрон.

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