США обвинили РФ и Китай в развертывании противокосмических вооружений

Москва и Пекин разрабатывают и развертывают противокосмические вооружения как наземного, так и орбитального базирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

«Если вы спрашиваете, милитаризируют ли Россия и Китай космическое пространство, милитаризируют ли они космос, то ответ – это абсолютно так», — заявил помощник главы Пентагона по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб.

По его словам, обе страны, в которых традиционно отвергают такие обвинения, заняты «разработкой, размещением и развертыванием ряда противокосмических вооружений, «часть из которых базируются на земле, но некоторые – на орбите».

Орбитальные войны: какое оружие может быть использовано в космосе

Пламб уверен, что Москва «разрабатывает и разворачивает в космосе прототип вооружений кинетического типа», в то время, как Пекин создал «роботизированные спутники двойного назначения». Они могут «иметь военное применение – для захвата спутников».

Представитель американского военного ведомства назвал российские предложения в ООН по проблеме вооружений в космосе «на самом деле лицемерными».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в ближайшее время внесет свой проект резолюции Совбеза ООН, который будет «всеобъемлющим, не выхватывающим из общего контекста только ядерное оружие» – в отличие от заветированной ею американо-японской инициативы о неразмещении в космосе оружия массового поражения.

Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды оружия, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом.