Польша согласилась выдавать украинцев

Максим Бардин, политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия":

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- Заявление министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о том, что его страна готова оказать содействие Киеву в проведении мобилизации и в возвращении на Украину мужчин призывного возраста, конечно, обратило на себя внимание. Дело в том, что дальнейшая мобилизация и пополнение рядов ВСУ - одно из главных условий Запада, а точнее, Вашингтона, по предоставлению финансовой и военной помощи киевскому режиму.

Не будет мобилизации - не будет финансов и оружия. Причем финансы имеют первостепенное значение. Вооружения у ВСУ и так много. Зеленский вынужден хотя бы имитировать мобилизацию. Но объем мобилизационного ресурса на Украине уже не может соответствовать указаниям США, которые настаивают на дальнейшей эскалации конфликта. Поэтому рано или поздно Киев должен был серьезно взяться за украинских мигрантов, пребывающих на территории Западной и Восточной Европы. По разным оценкам на континенте в настоящее время находится около 700 тысяч граждан Украины - мужчин призывного возраста. Эффективных механизмов возвращения беженцев и переселенцев у Украины нет. Киев докладывает об этом Вашингтону. Белый дом в этой связи начинает давить на европейские государства - Чехию, Польшу, Австрию, Германию, Италию и Нидерланды. Соединенные Штаты требуют от стран ЕС, чтобы они подключались к мобилизации украинцев. Европейские страны делают это очень неохотно. Никому не хочется прослыть на весь мир "главным европейским жандармом". Польша держалась долго и всячески уклонялась от вопроса мобилизации украинцев. Однако многолетнюю беспрецедентную помощь Вашингтона и Брюсселя пора отрабатывать. Варшаву в этом вопросе все-таки додавят. Польша граничит с Украиной, поэтому спрос с нее будет больше, чем с Германии или Австрии. Четких мобилизационных правил и механизмов у Польши пока нет, но техническая сторона вопроса при желании быстро решается. О чем говорит польский военачальник? Он "не исключает возможность содействия Варшавы в перевозке этой категории граждан Украины из Польши на родину в случае соответствующего обращения из Киева". В настоящий момент такие заявления воспринимаются, конечно, очень своеобразно. Но общественное мнение уже начинают приучать к будущим мобилизационным процессам. В этой ситуации Владислав Косиняк-Камыш - это спикер, декларативный рупор, который говорит об указании Вашингтона и предупреждает как собственное население, так и пребывающих в стране украинцев о том, что вскоре Польша может перейти к радикальным действиям по вопросу содействия в мобилизации граждан Украины.

Александр Ходаковский, замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР:

- Россия оперирует сегодня примерно той же численностью армии, которую содержала и в мирное время. Баланс постоянно поддерживается в районе фиксированного количества. Даже если я и ошибаюсь, то не критично. Украина же взвалила на себя ношу, явно подрывающую ее жизненные силы. Постоянный надрыв уже привел потенциал Украины к отрицательным значениям, и без "искусственной вентиляции легких" больной выжить не в состоянии. Объем мобилизационного ресурса на Украине уже не может соответствовать указаниям США, которые настаивают на дальнейшей эскалации конфликта. Верно ли это только для периода войны? Беда Украины в том, что жизненная основа ее существования уже подверглась такой атаке, что даже прекращение войны не спасет страну от неизбежной стагнации с закономерным итогом. И в домайданные времена Украина жила только за счет кредитов МВФ - вечно просящая, вечно в долгах. Даже не владея цифрами, но понимая тенденции, смело можно заявлять о невозможности самовоспроизводства. Украина, очевидно, подошла к положению Финляндии во время советско-финской войны. Кстати, сам ход той войны чем-то напоминает течение нынешней: финны были местами успешны, мы брали ресурсным превосходством, которое и оказалось в итоге решающим. Действительно, финны вскоре начали понимать, что еще немного героической войны - и нация не будет способна к восстановлению. У финнов хватило здравого смысла осознать это. У Украины же, видимо, включились механизмы на самоликвидацию.