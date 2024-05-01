На Украине раскрыли число мобилизованных в ВСУ чиновников

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы раскрыло число мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) чиновников. Как сообщается в отчете агентства, в войска страны были мобилизованы более 2,6 процента госслужащих.

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Уточняется, что в общей сложности на Украине насчитывается 159 333 чиновника. 4 180 из них мобилизованы или проходят службу в войсках теробороны ВСУ и вооруженных формированиях.

Ранее в Киеве у здания Киевской городской государственной администрации прошел митинг за демобилизацию военных, служащих в рядах ВСУ. В демонстрации участвовали родственники мобилизованных военных, а также члены семей попавших в плен военнослужащих с требованием возобновить обмен пленными.