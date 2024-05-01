Российские военные развеяли миф о превосходстве американского вооружения. Об этом заявил Владимир Рогов.

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Рогов отметил, что истории о могуществе американского оружия «хорошо продаются по всему миру», однако Российской армии удается уничтожать ракеты и прочие виды вооружения из США.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отказался подтвердить сообщения о том, что российские военные сбили над Крымом шесть ракет ATACMS американского производства, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

По мнению Рогова, Кирби сделал это не просто так. Он также отметил, что ATACMS не станет для Киева супероружием, которое переломит ход боевых действий.