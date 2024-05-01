Рогов: ВС РФ возвели российский флаг над Работино
Российские военные подняли флаг своей страны над селом Работино. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Российские военные подняли флаг России над селом Работино на запорожском направлении», — подчеркнул Рогов.
Его слова передает РИА Новости.
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Накануне Рогов сообщал о том, что Работино находится под полным контролем российских солдат. В последнее время проходили активные бои между ВСУ и ВС РФ на этом участке фронта.