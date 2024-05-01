В Сети появились кадры с «униженным» танком Leopard в Москве

Трофейному танку Leopard, который доставили на Поклонную гору в Москве, «согнули» дуло многотонным грузом, подвешенным на кран. Кадры опубликовал блогер Кирилл Федоров.

Пушку танку опустили с помощью специальной строительной техники, поскольку механизмы, отвечающие за движение дула, неисправны. «Побежденный» Leopard стал одним из главных экспонатов выставки трофейной техники. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке посчитал, что немецкий танк «показательно унизили».

Ранее сообщалось, что Минобороны в парке Победы на Поклонной горе в Москве открыло выставку вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине. Экспозиция размещена на площадке перед Музеем Победы.

Оценена стоимость представленной на выставке в Москве уничтоженной техники НАТО

Посетители смогут увидеть немецкие БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашину International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемую гаубицу M777. Всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники, значительную часть которой составляет продукция стран НАТО. Совокупная стоимость представленного вооружения достигает «миллиардов долларов».