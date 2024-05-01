Деревенский парень пленил чемпиона по единоборствам из "Кракена"

Командир 2-го мотострелкового батальона 1486-го Ленинградского полка с позывным "Змей" рассказал RT о разгроме ДРГ "Кракен" (признан террористическим и запрещен в России) и пленении одного из боевиков.

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"Самые яркие эмоции - это когда мы раздолбали подразделение "Кракена", которые заходили сюда с целью диверсий", - вспоминает офицер. - Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен. Мой боец пленил военнослужащего "Кракена", который являлся многократным чемпионом по каким-то единоборствам. Простой деревенский парень, которому 49 лет, взял его в плен без всяких единоборств".

Подразделение под командованием "Змея" участвовало в тяжелых боях на Берховском водохранилище в ДНР. Почти месяц бойцы находились в окружении. Офицер награжден двумя орденами Мужества.