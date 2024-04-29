«Помощь друзьям и самим себе»: на что направят выделенный Украине $61 млрд

RT выяснил, как, когда и на что, предположительно, будет потрачен $61 млрд, выделенный Соединёнными Штатами в качестве помощи Киеву. Основная часть этих денег никогда не попадёт на Украину, зато гарантированно обеспечит бесперебойную работу военно-промышленного комплекса США и пойдёт на «восполнение запасов техники». «Мы могли бы помочь нашим друзьям, в то же время помогая самим себе», — открыто заявил Байден. Таким образом за счёт собственных налогоплательщиков и перепродажи оружия американские предприятия ВПК увеличивают свои доходы. Подробнее — в материале корреспондента Чея Боуза.