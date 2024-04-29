ГУР МО Украины назвало необоснованным блокировку украинских чат-батов в Telegram

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило, что Telegram заблокировал ряд официальных чат-ботов страны, в том числе "бот разведки". "Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе, заблокирован "главный бот разведки", - говорится в сообщении ведомства в Telegram. Там считают, что это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые публично декларировало руководство мессенджера. В ГУР украинского минобороны добавили, что возобновляют работу бота на других платформах. 28 апреля сообщалось, что Telegram отключил несколько украинских чат-ботов, которые собирали данные о расположении российских войск и объектов. По информации украинского издания "Страна.ua", был также заблокирован бот, оповещающий о летящих беспилотных летательных аппаратах Shahed.