Провести мобилизацию на Украине становится все сложнее на фоне общего падения морального духа. Об этом сообщила газета The Guardian. ТАСС

В публикации отмечается, что на моральном духе украинской стороны сказывается дефицит оружия. Высокопоставленные чиновники утверждают, что мобилизовать больше мужчин становится сложно. Газета.Ru

«Такие дисбалансы в вооружении, вызванные длительным перерывом в военной помощи США и медленным развитием европейского производства оружия, начали влиять на моральный дух украинцев», — подчеркивает издание. Журналисты констатируют, что Украине необходимо уже сейчас восполнять растущие потери на фронте. Lenta.ru