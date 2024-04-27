Летчица из США оценила военный потенциал российской армии

Российские военные используют на Украине высококлассную технику и способов обнаружить истребители F-16 у них достаточно. Об этом заявила бывшая летчица ВМС США Бринн Таннехилл, пишет РИА Новости.

Ранее норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде сообщил о готовности страны передать украинским войскам истребители F-16, оборудованные новейшим вооружением. Также о возможной передаче Киеву американских истребителей до конца 2024 года сообщили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер. При этом точное число самолетов не называлось.

По мнению Таннехилл, существует много способов обнаружить эти F-16, и есть серьезная разница между вооружениями противников США на Ближнем Востоке, где ранее применялись истребители, и ВС России.

«Россияне используют высококлассную технику [в конфликте на Украине]», - заявила бывшая летчица ВМС США, комментируя планы по поставкам F-16 на Украину.

В свою очередь старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джастин Бронк ранее усомнился в том, что ожидаемые Киевом американские истребители F-16 помогут справиться с главной проблемой, которая на сегодняшний день стоит перед Вооруженными силами Украины, - российскими планирующим авиабомбам ФАБ-1500.