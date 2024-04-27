В ВСУ прокомментировали ситуацию вокруг села Очертино

Представитель бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Хортица Назар Волошин прокомментировал ситуацию вокруг населенных пунктов Очертино и Соловьево, заявив, что в населенных пунктах идут тяжелые бои, передает издание «РБК-Украина».

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«Сейчас две третьих этого населенного пункта под нашим контролем. Часть пункта (...) находится под нашим огневым контролем», — рассказал Волошин о ситуации в Очертино.

По его словам, в населенном пункте идут тяжелые бои, но ситуация якобы находится под контролем ВСУ. Как отметил спикер, в Соловьево ситуация схожа — так же примерно две третьих села, по его заявлению, находятся под контролем украинских сил.

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