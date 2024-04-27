$92.01-0.1298.72+0.01
Войти в почту

В ВСУ прокомментировали ситуацию вокруг села Очертино

Представитель бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Хортица Назар Волошин прокомментировал ситуацию вокруг населенных пунктов Очертино и Соловьево, заявив, что в населенных пунктах идут тяжелые бои, передает издание «РБК-Украина».

В ВСУ прокомментировали ситуацию вокруг села Очертино
© Lenta.ru
«Сейчас две третьих этого населенного пункта под нашим контролем. Часть пункта (...) находится под нашим огневым контролем», — рассказал Волошин о ситуации в Очертино.

По его словам, в населенном пункте идут тяжелые бои, но ситуация якобы находится под контролем ВСУ. Как отметил спикер, в Соловьево ситуация схожа — так же примерно две третьих села, по его заявлению, находятся под контролем украинских сил.

В США заявили о проблемах с поставками оружия Украине из-за России

В конце марта российские военные в районе села Соловьево уничтожили один американский танк Abrams.

Военные новости
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости