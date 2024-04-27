В РПЦ рассказали о пасхальном перемирии с Украиной

Русская православная церковь (РПЦ) отказалась от попыток установить пасхальное перемирие на Украине. Об этом заявил представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Lenta.ru

Он напомнил, что РПЦ уже выступала с призывом рождественского перемирия в начале 2023 года, когда патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал прекратить огонь на время совершения богослужений в честь Рождества Иисуса Христа. По словам Кипшидзе, предложение патриарха не встретила понимания со стороны властей Украины, и с тех пор РПЦ пор подобных попыток не предпринимала «в силу их бессмысленности». Газета.Ru

С начала военной операции Киева в Донбассе в 2014 году в рамках минского переговорного процесса неоднократно объявлялись перемирия по случаю крупных праздников, в том числе религиозных. Большинство из них украинские войска нарушали в первые же часы. В начале 2023 года власти Украины не приняли предложение российской стороны о перемирии на время рождественских праздников, украинские войска продолжили обстрелы. ТАСС