В Армении перепутали военных с протестующими

В Армении возбудили уголовное дело после сообщения о присоединении группы военных к протестующим против делимитации границы с Азербайджаном в Тавушской области. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) республики на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Однако, по версии правоохранительных органов, военные не присоединялись к акции протеста.

«Установлено, что военнослужащие (...) направились [к трассе Воскепар — Киранц] для ознакомления с обстановкой. Когда военнослужащие доехали до места, неожиданно некоторые из протестующих заявили, что военные присоединились к ним и сложили оружие», — объяснили возникшую путаницу в СК Армении.

Когда военные выяснили, что чрезвычайной ситуации нет, они покинули место проведения акции протеста, уточнили в ведомстве.

Сообщения о присоединении военных к протестующим в приграничных населенных пунктах Армении появились в ночь на 27 апреля в социальных сетях движения «Тавуш за Родину». Заявлялось, что участников акции поддержали около 20 контрактников.

19 апреля стало известно о передаче Арменией Азербайджану двух с половиной сел в Тавушской области. Информацию об этом подтвердили в аппарате премьер-министра республики Никола Пашиняна. Сообщения об этом вызвали протесты населения региона.