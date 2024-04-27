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7sur7: Бельгия может поставить Киеву от двух до четырех истребителей F-16

Бельгия может поставить Украине от двух до четырех истребителей F-16, сообщил интернет-ресурс 7sur7.

Бельгия может поставить Киеву истребители F-16
© globallookpress.com

Министр обороны королевства Людивин Дедондер заявила в пятницу, что Бельгия намерена передать свои истребители киевскому режиму до конца 2024 года.

Как пишет издание, ни премьер-министр, ни министр обороны не уточнили количество F-16, которые могут быть поставлены в ближайшее время, передает РИА «Новости». Предположительно, истребителей может быть от двух до четырех, но это не подтверждено.

Ранее правительство Бельгии утвердило 25-й пакет военной помощи Украине, в который вошли средства на обслуживание самолетов F-16.

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