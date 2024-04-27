Под Авдеевкой захвачена штурмовая машина ВСУ на базе Abrams

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России под Авдеевкой подбили и вывезли штурмовую машину М1150 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на базе американского танка Abrams. Об этом ВС России с позывным Вольск.

Вольск рассказал, что его подразделение подбило штурмовую машину М1150 Shredder, предназначенную для проделывания проходов в заграждениях. Бойцы ВС России смогли обезвредить технику ВСУ попаданием БПЛА по оптическим приборам.

«После "ослепления" машина изменила направление и заехала на минное поле. Произошел подрыв задней левой части», — заявил офицер ВС России.

Для эвакуации машины пришлось привлечь два тягача и подорвать гусеницы. В настоящий момент специалисты ремонтного подразделения восстанавливают технику.

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Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун отказался комментировать отвод танков Abrams с поля боя на Украине и перенаправил вопрос украинскому руководству.