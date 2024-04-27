Посол РФ: французские офицеры принимают участие в боевых действиях на Украине

Французские офицеры, состоящие в регулярной армии Пятой республики, принимают участие в боевых действиях на Украине. Об этом газете "Известия" заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

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"Практически все западные партнеры Франции сказали, что свои войска они посылать не будут. Однако надо понимать и оборотную сторону медали — тот факт, что военные из натовских стран, в том числе и французские, присутствуют на поле боя на Украине", - заявил Мешков.

По данным российского дипломата, на Украину с начала конфликта в 2022 году прибыли около 370 наемников и "находящихся в отпуске" офицеров Вооруженных сил Франции. Мешков добавил, что около половины из этого числа уже никогда не вернутся домой. До этого Telegram-канал "Военное дело" сообщил о том, что российская армия ударила ракетами по зданию в Харькове, где находились агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и чешские офицеры.