Российская армия действует эффективно и реагирует на изменения на поле боя в зоне специальной операции, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону. По его словам, она является своеобразной машиной для ведения войны в современных условиях.

Российская армия сегодня — это машина, которая была создана для ведения современных войн. Она существует для того, чтобы делать одну вещь — вести боевые действия самым эффективным способом, который только существует на свете. Ключевой аспект их эффективности — умение немедленно реагировать на изменения, происходящие на поле сражений, — рассказал эксперт.

Аналитики британского издания The Guardian ранее констатировали, что президент России Владимир Путин уже одержал победу на Украине. Это, как полагают эксперты, произошло в тот момент, когда западные державы сконцентрировали свое внимание на конфликте между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Кроме того, успеху российской армии способствует ее преимущество в личном составе и военной технике.

До этого бывший советник Пентагона генерал Дуглас Макгрегор отметил, что подразделения Вооруженных сил России разгромили украинскую армию, оснащенную лучшими западными образцами вооружений. Странам Запада не удалось добиться победы Украины, так как российская армия стала сильнее, чем до начала специальной военной операции, считает он.