В четырех областях Украины произошли взрывы

В четырех областях на западе Украины произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным украинского «24-го канала», взрыв прогремел в Ивано-Франковской области. Кроме того, телеканал «Freeдом» сообщил о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях страны. Издания «Страна.ua» также сообщило, что взрывы произошли в Тернопольской области Украины. В настоящее время на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Ранее Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы. По данным Министерства инфраструктуры Украины, в результате атаки были повреждены два терминала.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.