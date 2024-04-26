В Белом доме раскрыли, сколько ракет ATACMS могут поставить Украине

Соединенные Штаты сейчас имеют возможность предоставить Киеву «значительное количество» тактических баллистических ракет ATACMS с большой дальностью применения, но не будут раскрывать информацию, сколько именно. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. ТАСС

Салливан подчеркнул, что передача вооружения Украине никак не скажется на обороноспособности Соединенных Штатов. Он отметил, что Вашингтон продолжит «поставлять возможности» Киеву. Газета.Ru

По словам Салливана, решение об отправке ракет было принято президентом США Джо Байденом в феврале. Деловая газета «Взгляд»