Пентагон назвал сроки прибытия F-16 и обученных пилотов на Украину

Американские истребители F-16, а также пилоты, которые прошли обучение силами союзников США, начнут прибывать на Украину в этом году, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Lenta.ru

«В этом году на Украину начнут поступать эскадрильи безвозмездно переданных F-16, а также пилоты и эксплуатационный персонал», — отметил Остин. RT на русском

Первыми странами, которые согласились передать Украине истребители F-16, стали Дания и Нидерланды. Амстердам анонсировал передачу боевых самолетов Киеву в 2024 году без уточнения месяца, Копенгаген же готов передать F-16 грядущим летом. Российская газета