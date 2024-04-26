На Украине отправят служить всех ограниченно годных

На Украине всех военнообязанных, ограниченно годных к службе, разделят на четыре категории и отправят служить. Об этом в беседе с изданием «Зеркало недели» сообщила директор департамента здравоохранения Минобороны Украины Оксана Сухорукова.

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По ее словам, после прохождения медицинской комиссии, военнообязанных определят в одну из четырех категорий: пригодные полностью; пригодные к службе в военкоматах, частях обеспечения, но не для несения строевой службы; пригодны по отдельным специальностям; пригодны для выполнения специфических задач.

Она добавила, что таких военнослужащих будут привлекать к выполнению специфических задач, связанных с потребностями обороны и фронта.

На вопрос журналистов, о том не увеличит ли такое решение число имеющих проблемы со здоровьем солдат на фронте, Сухорукова не ответила.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Согласно закону, все военнообязанные мужчины, признанные ограниченно годными, обязаны пройти в течение 12 месяцев медицинское переосвидетельствование.