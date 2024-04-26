Афины не будут отправлять на Украину системы ПВО С-300 или Patriot по просьбе союзников. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу Skai. Российская газета

Отвечая на вопрос, намерено ли правительство передать Киеву американские ЗРК Patriot или российские С-300, Мицотакис заявил, что Афины этого делать не будут. «Позвольте мне объяснить это немного подробнее. Греция поддерживала Украину разными способами, в том числе оборонными материалами, - сказал премьер. - Но мы с самого начала заявляли, что не можем предоставить системы вооружения, которые имеют решающее значение для нашего потенциала сдерживания». ТАСС

Ранее глава Министерства национальной обороны Греции Никос Дендиас подчеркнул, что Афины не будут передавать Киеву ЗРК российского производства без обмена на западные аналоги систем ПВО. Он уточнил, что Украина просила поставок «ТОР-М1», «Оса-АКМ» и «С-300», однако ЗРК не будут выведены из национальной обороны, в которую они интегрированы, подчеркнул Дендиас. Исключением, добавил он, станет их замена на системы вооружений с аналогичными или превосходящими боевыми возможностями. News.ru