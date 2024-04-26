Российские военные захватили машину разминирования на базе Abrams

Российские военные захватили инженерную машину разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка Abrams на авдеевском направлении. Кадры эвакуации трофейной машины показал журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Инженерная машина разминирования на базе Abrams весит 75 тонн. Снова пришлось подрывать гусеницы, чтобы разблокировать ходовую, тащили тремя танковыми тягачами», — говорится в сообщении.

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На снимках видна машина на трале, которая лишилась части бортового экрана, гусениц и нескольких опорных катков.

M1150 ABV предназначена для расчистки путей движения войск через минные поля и участки, заминированные самодельными взрывными устройствами. Машина получила минный плуг с металлическими лыжами и систему разминирования M58 MICLIC, позволяющую пускать заряды разминирования на расстояние до 140 метров. Инженерный танк с двигателем мощностью 1500 лошадиных сил вооружен крупнокалиберным пулеметом.

В марте в зоне проведения специальной военной операции заметили инженерную машину разграждения ИМР-3М, которую построили на базе российского танка Т-90.